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Лейбористы хотят повторного референдума по Brexit

20:20 22.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оппозиционная в Великобритании Лейбористская партия рассматривает вариант проведения повторного референдума о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза. Об этом заявил "министр финансов" теневого кабинета лейбористов Джон Макдоннелл в опубликованном в пятницу интервью газете "Ивнинг стандард".

"Мы движемся к [референдуму]", - сказал Макдоннелл. Он поприветствовал инициативу своих однопартийцев, предлагающих премьер-министру Терезе Мэй поддержать ее сделку о Brexit при условии проведения плебисцита, в ходе которого британский народ сможет поддержать или отвергнуть положения достигнутого соглашения между Лондоном и Брюсселем.

Макдоннелл считает, что на референдум может быть снова вынесен вопрос о целесообразности сохранения членства страны в ЕС, поскольку, если парламент в очередной раз отвергнет сделку о Brexit, "тогда будет статус-кво", то есть Великобритания продолжит находиться в ЕС.

Депутат подчеркнул, что проголосовал бы снова в поддержку сохранения британского членства в ЕС. "Я агитировал за то, чтобы остаться. Я был потрясен, когда мой избирательный округ проголосовал за выход", - отметил он. Макдоннелл добавил, что в следующий раз политики должны убедиться в том, что перед принятием решения по этому вопросу "народ был должным образом проинформирован".

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