Российский сенатор: США завербовали Гуайдо в Сербии

20:36 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо мог быть завербован американскими спецслужбами на территории Сербии десять лет назад во время его стажировки в этой стране. Об этом заявил ТАСС в пятницу заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в ходе визита в Белград.

"Между прочим, по нашим данным, данным нашей комиссии, полученным официально в рамках наших заседаний, выясняется, что господин Гуайдо, скорее всего, был завербован американцами ровно десять лет назад на территории Сербии, когда проходил здесь стажировку", - заявил Климов, добавив, что стажировался Гуайдо на курсах организации "Отпор". "Причем это не слухи, это то, что мы, в принципе, проверяли", - подчеркнул сенатор.