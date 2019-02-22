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США могут включиться в московский формат переговоров по Афганистану

21:48 22.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США выступили с предложением создать внешний контур поддержки национального примирения в Афганистане. Россия готова изучить данную идею, заявил в пятницу российским журналистам спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов по итогам переговоров в турецкой столице с американским коллегой, спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом.

"Есть и другие идеи, которые заслуживают внимательного изучения. Он [Халилзад] считает необходимым создать сильный внешний контур поддержки процесса национального примирения в Афганистане, что абсолютно приемлемо, и туда должны войти еще несколько более крупных государств. И не только те, которые участвуют в московском формате. Здравое, на мой взгляд, соображение, оно заслуживает внимательного изучения, будем этим заниматься", - сказал Кабулов.

Он также рассказал о намерениях продолжить переговоры по Афганистану с американской стороной. "Мы договорились продолжить разговор в Вашингтоне, но еще надо поделиться [информацией] с другими заинтересованными партнерами", - отметил он.

Спецпредставитель президента РФ не исключил заинтересованности Халилзада в следующем раунде межафганских переговоров в московском формате. "Мы не определились с датой, и мы не созываем заседания ради заседаний. Как только почувствуем, что наступил момент, то проведем его. Я сказал об этом американскому коллеге, и у меня сложилось впечатление, что он приедет с удовольствием", - подчеркнул Кабулов.

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