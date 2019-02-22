Бывший полпред президента РФ задержан в Кишиневе

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы Молдавии задержали в аэропорту Кишинева бывшего полномочного представителя президента РФ в Сахалинской области Виталия Гулия, которого обвиняли в России в экстремизме. Об этом ТАСС сообщил в пятницу его адвокат Дагир Хасавов.

"Виталий Гулий улетел сегодня в Кишинев. Однако в аэропорту сотрудники правоохранительных органах Молдовы задержали его без объяснения причин", - сказал защитник, добавив, что экс-чиновник не выходит на связь уже более двух часов.