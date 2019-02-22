Бывший полпред президента РФ задержан в Кишиневе
22:20 22.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правоохранительные органы Молдавии задержали в аэропорту Кишинева бывшего полномочного представителя президента РФ в Сахалинской области Виталия Гулия, которого обвиняли в России в экстремизме. Об этом ТАСС сообщил в пятницу его адвокат Дагир Хасавов.
"Виталий Гулий улетел сегодня в Кишинев. Однако в аэропорту сотрудники правоохранительных органах Молдовы задержали его без объяснения причин", - сказал защитник, добавив, что экс-чиновник не выходит на связь уже более двух часов.
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