США оставят в Сирии 200 военных и 200 миротворцев
22:45 22.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США намерены оставить в Сирии 200 своих военнослужащих на базе в односторонне объявленной США зоне безопасности "Ат-Танф" близ иорданской границы, а также миротворческий контингент в 200 человек на северо-востоке арабской республики. Об этом сообщило в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга.
По его данным, американские военные будут составлять часть от общего контингента, в который войдут военнослужащие европейских государств. Общая численность европейских и американских военных должна будет составить от 800 до 1,5 тыс. человек. Других подробностей пока не приводится.
Президент США Дональд Трамп объявил 19 декабря о решении начать вывод американских войск из Сирии. В настоящий момент в арабской республике дислоцирован американский контингент численностью 2 тыс. человек. Предполагалось, что США выведут войска в течение 60-100 дней. Глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) генерал Джозеф Вотел 10 февраля сообщил, что вывод американского воинского контингента из Сирии может начаться в течение нескольких недель, однако решающим фактором будет оперативная обстановка на месте.
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