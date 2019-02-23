Венесуэла временно закрывает три моста на границе с Колумбией
08:30 23.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Венесуэлы приняли в пятницу решение о временном закрытии трех мостовых переходов на границе с Колумбией. Об этом в своем "Твиттере" сообщила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.
"Боливарианское правительство информирует население о том, что из-за серьезных и незаконных угроз, предпринимаемых правительством Колумбии в отношении мира и суверенитета Венесуэлы, было принято решение решение о временном полном закрытии мостов имени Симона Боливара, Сантандера и моста Уньон", - написала она.
Венесуэльский политик добавила, что граница будет открыта, когда прекратятся "жестокие акты насилия против народа и земли Венесуэлы". "В соответствии с требованиями элементарных норм международного права мы требуем, чтобы [президент Колумбии] Иван Дуке оставил свои позорные действия и прекратил использовать территорию Колумбии, исполняя приказ [главы США] Дональда Трампа, для покушений на право венесуэльцев жить мирно и независимо", - добавила Родригес.
Указанные мостовые переходы ведут с территории Венесуэлы в приграничный колумбийском городе Кукута, где в начале февраля был открыт центр по распределению гуманитарной помощи для венесуэльцев. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал инициативу о передаче гуманитарной помощи "плохим и дешевым шоу олигархии" и призвал сограждан отказаться от нее.
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в свою очередь заявил, что иностранная гуманитарная помощь прибудет в Венесуэлу 23 февраля. По его словам, официальные власти попытаются помешать ее доставке, но оппозиция с помощью волонтеров все равно сможет распределить продукты питания и медикаменты среди населения.
НОВОСТИ
- 09:00 23.02.2019
- США хотели бы сменить власть еще в двух странах - СМИ
- 08:50 23.02.2019
- Самолет-разведчик США пролетел над территорией России
- 08:40 23.02.2019
- Порошенко заявил, что Путин не хочет говорить с ним по телефону
- 22:45 22.02.2019
- США оставят в Сирии 200 военных и 200 миротворцев
- 22:20 22.02.2019
- Бывший полпред президента РФ задержан в Кишиневе
- 22:06 22.02.2019
- Российский Су-27 опасно сблизился со шведским самолетом - ВС Швеции
- 21:48 22.02.2019
- США могут включиться в московский формат переговоров по Афганистану
- 21:28 22.02.2019
- Представителя России отстранили от наблюдения за выборами в Молдавии
- 21:03 22.02.2019
- Индейцы захватили генерала Нацгвардии Венесуэлы
- 20:36 22.02.2019
- Российский сенатор: США завербовали Гуайдо в Сербии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать