Самолет-разведчик США пролетел над территорией России

08:50 Источник: Газета.Ru

Военный самолет Соединенных Штатов пролетел над российской территорией. Об этом свидетельствует портал PlaneRadar. Как отмечается, речь идет о воздушном судне Boeing OC-135B, бортовой номер которого 61-2670. Он был замечен недалеко от Читы. По данным РИА «Новости», разведывательный полет был совершен в соответствии с Договором по открытому небу.

Ранее сообщалось, что российская сторона выпустила Су-27 из-за приближающегося к границам шведского самолета. Газета.Ru

