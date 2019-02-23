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НОВОСТИ

Самолет-разведчик США пролетел над территорией России

08:50 23.02.2019 Источник: Газета.Ru

Военный самолет Соединенных Штатов пролетел над российской территорией. Об этом свидетельствует портал PlaneRadar. Как отмечается, речь идет о воздушном судне Boeing OC-135B, бортовой номер которого 61-2670. Он был замечен недалеко от Читы. По данным РИА «Новости», разведывательный полет был совершен в соответствии с Договором по открытому небу.

Ранее сообщалось, что российская сторона выпустила Су-27 из-за приближающегося к границам шведского самолета.  Газета.Ru

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