США хотели бы сменить власть еще в двух странах - СМИ

09:00 Источник: Lenta.ru

США хотели бы сменить власть не только в Венесуэле, но и в Никарагуа и на Кубе. Об этом заявил госсекретарь страны Майк Помпео в интервью телеканалу Telemundo.

Журналистка спросила, намерен ли Вашингтон бороться с недемократическими режимами в Никарагуа и Кубе. Помпео подтвердил это.



«Мы признаем, что правительства этих стран жестоко поступают с собственным народом, представляют реальную угрозу: угрозу безопасности, угрозу для личности, лишают основных свобод», — пояснил глава внешнеполитического ведомства.



Он подчеркнул, что администрация президента Дональда Трампа работает над тем, чтобы положительные результаты были достигнуты не только в Венесуэле, но и в каждой из этих двух стран. Lenta.Ru