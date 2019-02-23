США хотели бы сменить власть еще в двух странах - СМИ
09:00 23.02.2019 Источник: Lenta.ru
США хотели бы сменить власть не только в Венесуэле, но и в Никарагуа и на Кубе. Об этом заявил госсекретарь страны Майк Помпео в интервью телеканалу Telemundo.
Журналистка спросила, намерен ли Вашингтон бороться с недемократическими режимами в Никарагуа и Кубе. Помпео подтвердил это.
«Мы признаем, что правительства этих стран жестоко поступают с собственным народом, представляют реальную угрозу: угрозу безопасности, угрозу для личности, лишают основных свобод», — пояснил глава внешнеполитического ведомства.
Он подчеркнул, что администрация президента Дональда Трампа работает над тем, чтобы положительные результаты были достигнуты не только в Венесуэле, но и в каждой из этих двух стран. Lenta.Ru
НОВОСТИ
- 08:50 23.02.2019
- Самолет-разведчик США пролетел над территорией России
- 08:40 23.02.2019
- Порошенко заявил, что Путин не хочет говорить с ним по телефону
- 08:30 23.02.2019
- Венесуэла временно закрывает три моста на границе с Колумбией
- 22:45 22.02.2019
- США оставят в Сирии 200 военных и 200 миротворцев
- 22:20 22.02.2019
- Бывший полпред президента РФ задержан в Кишиневе
- 22:06 22.02.2019
- Российский Су-27 опасно сблизился со шведским самолетом - ВС Швеции
- 21:48 22.02.2019
- США могут включиться в московский формат переговоров по Афганистану
- 21:28 22.02.2019
- Представителя России отстранили от наблюдения за выборами в Молдавии
- 21:03 22.02.2019
- Индейцы захватили генерала Нацгвардии Венесуэлы
- 20:36 22.02.2019
- Российский сенатор: США завербовали Гуайдо в Сербии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать