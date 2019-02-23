Японскому министру пришлось извиняться за трехминутное опоздание

09:30 Источник: Русская служба Би-би-си

Японский министр Ёситака Сакурада, ответственный за проведение Олимпиады 2020 года в Токио, был вынужден публично извиниться из-за трехминутного опоздания на заседание парламентского комитета. В прошлом году Сакурада признался, что не умеет пользоваться компьютером.

Сакурада пришел на совещание комиссии парламента по бюджету в четверг на три минуты позже, присутствующие там оппозиционные депутаты заявили, что он демонстрирует неуважение к должности, и в знак протеста бойкотировали совещание на пять часов. Министр извинился. Русская служба Би-би-си

