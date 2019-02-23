"Мусорная реформа" будет стоить населению 180 млрд руб в год - эксперты
10:00 23.02.2019 Источник: Lenta.ru
После проведения мусорной реформы каждому россиянину придется платить за вывоз твердых бытовых отходов в среднем 1225 рублей в год, об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza, копия есть в распоряжении «Ленты.ру».
Общий размер выплат, по расчетам издания, составит 179,9 миллиарда рублей в год, подсчитали эксперты. При этом не принимались во внимание скидки жителям домов, расположенных вблизи мусорных полигонов.
Дороже всего вывоз мусора будет стоить в Московской области — 3062 рубля на жителя в год. На втором месте Ленинградская область, там вывоз отходов обойдется в 2845 рублей. Замыкает тройку лидеров Камчатский край — 2645 рублей на человека. Дешевле всего подобные услуги оценены в Амурской области — 45,12 рубля на человека в год. Жителям Приморского края придется платить 227,35 рубля в год, Дагестана — 390 рублей.
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что в сфере вывоза мусора и твердых бытовых отходов необходимо навести порядок. Как он подчеркнул, если мусорная реформа ограничится ростом платы за ЖКХ, это будет профанацией.
НОВОСТИ
- 10:30 23.02.2019
- Консерватория имени Чайковского загорелась в Москве - источник
- 09:30 23.02.2019
- Японскому министру пришлось извиняться за трехминутное опоздание
- 09:00 23.02.2019
- США хотели бы сменить власть еще в двух странах - СМИ
- 08:50 23.02.2019
- Самолет-разведчик США пролетел над территорией России
- 08:40 23.02.2019
- Порошенко заявил, что Путин не хочет говорить с ним по телефону
- 08:30 23.02.2019
- Венесуэла временно закрывает три моста на границе с Колумбией
- 22:45 22.02.2019
- США оставят в Сирии 200 военных и 200 миротворцев
- 22:20 22.02.2019
- Бывший полпред президента РФ задержан в Кишиневе
- 22:06 22.02.2019
- Российский Су-27 опасно сблизился со шведским самолетом - ВС Швеции
- 21:48 22.02.2019
- США могут включиться в московский формат переговоров по Афганистану
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать