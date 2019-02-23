0
0
52
НОВОСТИ

"Мусорная реформа" будет стоить населению 180 млрд руб в год - эксперты

10:00 23.02.2019 Источник: Lenta.ru

После проведения мусорной реформы каждому россиянину придется платить за вывоз твердых бытовых отходов в среднем 1225 рублей в год, об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza, копия есть в распоряжении «Ленты.ру».

Общий размер выплат, по расчетам издания, составит 179,9 миллиарда рублей в год, подсчитали эксперты. При этом не принимались во внимание скидки жителям домов, расположенных вблизи мусорных полигонов.

Дороже всего вывоз мусора будет стоить в Московской области — 3062 рубля на жителя в год. На втором месте Ленинградская область, там вывоз отходов обойдется в 2845 рублей. Замыкает тройку лидеров Камчатский край — 2645 рублей на человека. Дешевле всего подобные услуги оценены в Амурской области — 45,12 рубля на человека в год. Жителям Приморского края придется платить 227,35 рубля в год, Дагестана — 390 рублей.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что в сфере вывоза мусора и твердых бытовых отходов необходимо навести порядок. Как он подчеркнул, если мусорная реформа ограничится ростом платы за ЖКХ, это будет профанацией.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:30 23.02.2019
Консерватория имени Чайковского загорелась в Москве - источник
0
40
09:30 23.02.2019
Японскому министру пришлось извиняться за трехминутное опоздание
0
144
09:00 23.02.2019
США хотели бы сменить власть еще в двух странах - СМИ
0
181
08:50 23.02.2019
Самолет-разведчик США пролетел над территорией России
0
198
08:40 23.02.2019
Порошенко заявил, что Путин не хочет говорить с ним по телефону
0
218
08:30 23.02.2019
Венесуэла временно закрывает три моста на границе с Колумбией
0
196
22:45 22.02.2019
США оставят в Сирии 200 военных и 200 миротворцев
0
606
22:20 22.02.2019
Бывший полпред президента РФ задержан в Кишиневе
0
730
22:06 22.02.2019
Российский Су-27 опасно сблизился со шведским самолетом - ВС Швеции
0
708
21:48 22.02.2019
США могут включиться в московский формат переговоров по Афганистану
0
638

Возврат к списку