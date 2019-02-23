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Польша обвинила Еврокомиссию в поддержке российских интересов

14:00 23.02.2019 Источник: Lenta.ru

Еврокомиссия поддерживает интересы России в вопросе строительства канала через Вислинскую косу, заявил министр морского хозяйства и внутреннего судоходства Польши Марек Грубарчик. По его словам, протесты против сооружения водной магистрали начались после жалоб российской стороны, передает «Польское радио».

Чиновник уверен, что Москва оказала воздействие на позицию исполнительного органа, поэтому ЕК решила провести переговоры с польскими специалистами по поводу канала.

Грубарчик подчеркнул, что строительство не представляет угрозы для окружающей среды, как якобы заявляли в России. Министр призвал ЕК не поддаваться ее влиянию. Он добавил, что именно Москва первая заговорила о вреде для природы, а потом эту мысль подхватили общественники.

Как отмечает радиостанция, стоимость сооружения составляет примерно 880 миллионов злотых (15 миллиардов рублей). Строительство будет финансироваться за счет бюджета Польши без участия фондов Евросоюза.

Ранее в пятницу, 22 февраля, представитель Greenpease Polska Магдалена Фигура заявила, что строительство канала через Вислинскую косу представляет серьезную угрозу для экологии. Организация обратилась с жалобой в ЕК, сообщает DoRzeczy.

Канал соединит Вислинский залив с Балтийским морем и позволит польским кораблям заходить в свои порты минуя российские территориальные воды.  Lenta.Ru

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