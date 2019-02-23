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НОВОСТИ

Глава КНДР заявил о нежелании видеть ядерное оружие в сумках своих детей

11:00 23.02.2019 Источник: Газета.Ru

Бывший директор американского центра ЦРУ по вопросам Корейского полуострова Эндрю Ким рассказал, что северокорейский лидер Ким Чен Ын выразил готовность отказаться от ядерного оружия ради своих детей, передает «Ренхап».

По словам Кима, американский госсекретарь Майк Помпео поинтересовался у Ким Чен Ына, действительно ли он готов к денуклеаризации. В ответ глава КНДР напомнил, что является мужем и отцом.

«…я не хочу, чтобы мои дети носили с собой ядерное оружие в сумке, чтобы прожить свою жизнь», — сказал Ким Чен Ын.

Ранее бывший главный аналитик ЦРУ Юнг Пак заявил, что Ким Чен Ын рассматривает ядерное оружие, а не альянсы, в качестве «главного гаранта» выживания.  Газета.Ru

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