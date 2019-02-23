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НОВОСТИ

Сотрудники Microsoft выступили против сотрудничества с Пентагоном

11:30 23.02.2019 Источник: Эхо Москвы

Сотрудники Microsoft призвали руководство отказаться от контракта с Пентагоном. Американская корпорация заключила договор на почти полтриллиона долларов на поставку в армию очков дополненной реальности HoloLens. Как сообщает агентство Блумберг, их предполагается использовать как при тренировке солдат, так и в боевых операциях. 

Однако сотрудники Microsoft выразили обеспокоенность тем, что их труд будет использован в военных целях. Они требуют сформировать комиссию, которая бы рассматривала вопросы этического характера, касающиеся применения продукции компании.  Эхо Москвы

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