Сотрудники Microsoft выступили против сотрудничества с Пентагоном
11:30 23.02.2019 Источник: Эхо Москвы
Сотрудники Microsoft призвали руководство отказаться от контракта с Пентагоном. Американская корпорация заключила договор на почти полтриллиона долларов на поставку в армию очков дополненной реальности HoloLens. Как сообщает агентство Блумберг, их предполагается использовать как при тренировке солдат, так и в боевых операциях.
Однако сотрудники Microsoft выразили обеспокоенность тем, что их труд будет использован в военных целях. Они требуют сформировать комиссию, которая бы рассматривала вопросы этического характера, касающиеся применения продукции компании. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 12:00 23.02.2019
- Виталий Кличко вспомнил о русских корнях и призвал не вмешиваться в церковные дела
- 11:00 23.02.2019
- Глава КНДР заявил о нежелании видеть ядерное оружие в сумках своих детей
- 10:30 23.02.2019
- Консерватория имени Чайковского загорелась в Москве - источник
- 10:00 23.02.2019
- "Мусорная реформа" будет стоить населению 180 млрд руб в год - эксперты
- 09:30 23.02.2019
- Японскому министру пришлось извиняться за трехминутное опоздание
- 09:00 23.02.2019
- США хотели бы сменить власть еще в двух странах - СМИ
- 08:50 23.02.2019
- Самолет-разведчик США пролетел над территорией России
- 08:40 23.02.2019
- Порошенко заявил, что Путин не хочет говорить с ним по телефону
- 08:30 23.02.2019
- Венесуэла временно закрывает три моста на границе с Колумбией
- 22:45 22.02.2019
- США оставят в Сирии 200 военных и 200 миротворцев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать