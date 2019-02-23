Сотрудники Microsoft выступили против сотрудничества с Пентагоном

11:30 Источник: Эхо Москвы

Сотрудники Microsoft призвали руководство отказаться от контракта с Пентагоном. Американская корпорация заключила договор на почти полтриллиона долларов на поставку в армию очков дополненной реальности HoloLens. Как сообщает агентство Блумберг, их предполагается использовать как при тренировке солдат, так и в боевых операциях.

Однако сотрудники Microsoft выразили обеспокоенность тем, что их труд будет использован в военных целях. Они требуют сформировать комиссию, которая бы рассматривала вопросы этического характера, касающиеся применения продукции компании. Эхо Москвы