Виталий Кличко вспомнил о русских корнях и призвал не вмешиваться в церковные дела

12:00 Источник: Газета.Ru

Мэр Киева Виталий Кличко призвал не вмешиваться в церковные дела после того, как местная жительница попросила об изъятии монастыря у УПЦ. Видео разыгравшегося между ними диалога размещено на страницы «Свободы слова» в фейсбуке.

По словам мэра, он сам «наполовину русский», так как его мать – русская. Он добавил, что нет повода для того, чтобы «выгонять» с территории страны всех россиян, румын и представителей других национальностей.



«Есть разные монастыри, есть церковь, вера, не нужно туда лезть», — заявил Кличко.



Он подчеркнул, что не имеет никакого значения, является ли монастырь русским или украинским. Газета.Ru

