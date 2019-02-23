0
0
56
НОВОСТИ

Илон Маск взял в ипотеку $61 млн

15:00 23.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Илон Маск взял $61 млн в ипотеку. Глава компаний SpaceX и Tesla оформил кредит в банке Morgan Stanley, сообщает Bloomberg.

Сумма займа составила $61 млн, ежемесячно миллиардер должен будет отдавать кредитной организации $180 тыс. Срок кредита — 30 лет. Процентная ставка составляет 3,5% годовых.

Отмечается, что Илон Маск рефинансировал взятую в 2012 году ипотеку и собирается приобрести четыре объекта недвижимости в Калифорнии. Первый кредит был оформлен в 2012 году, когда бизнесмен купил особняк площадью около 2 тысяч кв. м в пригороде Лос-Анджелеса за $17 млн. Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 23.02.2019
Польша обвинила Еврокомиссию в поддержке российских интересов
0
145
13:00 23.02.2019
Китаянкам разрешили не проходить тест на беременность при поступлении на работу
0
207
12:30 23.02.2019
Леонид Парфенов запустит программу "Намедни" на YouTube
0
244
12:00 23.02.2019
Виталий Кличко вспомнил о русских корнях и призвал не вмешиваться в церковные дела
0
314
11:30 23.02.2019
Сотрудники Microsoft выступили против сотрудничества с Пентагоном
0
284
11:00 23.02.2019
Глава КНДР заявил о нежелании видеть ядерное оружие в сумках своих детей
0
318
10:30 23.02.2019
Консерватория имени Чайковского загорелась в Москве - источник
0
320
10:00 23.02.2019
"Мусорная реформа" будет стоить населению 180 млрд руб в год - эксперты
0
357
09:30 23.02.2019
Японскому министру пришлось извиняться за трехминутное опоздание
0
376
09:00 23.02.2019
США хотели бы сменить власть еще в двух странах - СМИ
0
421

Возврат к списку