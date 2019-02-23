Илон Маск взял в ипотеку $61 млн
15:00 23.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Илон Маск взял $61 млн в ипотеку. Глава компаний SpaceX и Tesla оформил кредит в банке Morgan Stanley, сообщает Bloomberg.
Сумма займа составила $61 млн, ежемесячно миллиардер должен будет отдавать кредитной организации $180 тыс. Срок кредита — 30 лет. Процентная ставка составляет 3,5% годовых.
Отмечается, что Илон Маск рефинансировал взятую в 2012 году ипотеку и собирается приобрести четыре объекта недвижимости в Калифорнии. Первый кредит был оформлен в 2012 году, когда бизнесмен купил особняк площадью около 2 тысяч кв. м в пригороде Лос-Анджелеса за $17 млн. Говорит Москва
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