Илон Маск взял в ипотеку $61 млн

15:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Илон Маск взял $61 млн в ипотеку. Глава компаний SpaceX и Tesla оформил кредит в банке Morgan Stanley, сообщает Bloomberg.

Сумма займа составила $61 млн, ежемесячно миллиардер должен будет отдавать кредитной организации $180 тыс. Срок кредита — 30 лет. Процентная ставка составляет 3,5% годовых.



Отмечается, что Илон Маск рефинансировал взятую в 2012 году ипотеку и собирается приобрести четыре объекта недвижимости в Калифорнии. Первый кредит был оформлен в 2012 году, когда бизнесмен купил особняк площадью около 2 тысяч кв. м в пригороде Лос-Анджелеса за $17 млн. Говорит Москва

