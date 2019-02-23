0
0
51
НОВОСТИ

Китаянкам разрешили не проходить тест на беременность при поступлении на работу

13:00 23.02.2019 Источник: Lenta.ru

В Китае запретили расспрашивать женщин о семье и детях при приеме на работу. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Отныне в стране законодательно запрещено учитывать пол соискателя при проведении собеседования и рассмотрении планов на прием новых сотрудников. Кроме того, тест на беременность уберут из списка обязательных анализов для прохождения рабочей медкомиссии.

Небритые подмышки, фабрики секса и папа Конфуций: тайная жизнь китаянок

Тех, кто нарушит правила, оштрафуют на сумму от 10 тысяч юаней (около 100 тысяч рублей) до 50 тысяч юаней (около 500 тысяч рублей). В случае серьезного нарушения HR-компанию могут лишить лицензии.

Как отмечает Reuters, Китай, будучи второй крупнейшей экономикой в мире, — страна с самым высоким числом работающих женщин в Азии. Однако в последние годы этот показатель стал снижаться. По данным Всемирного банка, в 1990 году 73 процента китаянок старше 15 лет работали. В 2018 году показатель снизился до 61 процента.  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:30 23.02.2019
Леонид Парфенов запустит программу "Намедни" на YouTube
0
145
12:00 23.02.2019
Виталий Кличко вспомнил о русских корнях и призвал не вмешиваться в церковные дела
0
200
11:30 23.02.2019
Сотрудники Microsoft выступили против сотрудничества с Пентагоном
0
200
11:00 23.02.2019
Глава КНДР заявил о нежелании видеть ядерное оружие в сумках своих детей
0
236
10:30 23.02.2019
Консерватория имени Чайковского загорелась в Москве - источник
0
260
10:00 23.02.2019
"Мусорная реформа" будет стоить населению 180 млрд руб в год - эксперты
0
294
09:30 23.02.2019
Японскому министру пришлось извиняться за трехминутное опоздание
0
317
09:00 23.02.2019
США хотели бы сменить власть еще в двух странах - СМИ
0
356
08:50 23.02.2019
Самолет-разведчик США пролетел над территорией России
0
367
08:40 23.02.2019
Порошенко заявил, что Путин не хочет говорить с ним по телефону
0
377

Возврат к списку