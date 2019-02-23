Леонид Парфенов запустит программу "Намедни" на YouTube

12:30 Источник: НГ-Online

Журналист Леонид Парфенов возобновит свой авторский проект "Намедни". Как сообщил продюсер проекта Илья Овчаренко, премьера программы "Намедни с Леонидом Парфеновым" состоится 18 марта на платформе YouTube. "Старт будет в любом случае 18 марта", - сказал он, отметив, что в качестве площадки выбран канал Парфенова на YouTube - Parfenon.

По словам Овчаренко, программа будет выходить раз в две недели. Каждый выпуск посвящен одному году из истории СССР, первые шесть расскажут о 1946-1951 годах. Он добавил, что в планах автора обратиться к истории страны 30-х годов прошлого века, а также, возможно, к современности.

"Намедни" - авторская программа журналиста Леонида Парфенова, выходившая в эфир Второй программы Центрального телевидения с 1990 по 1991 год и канала НТВ в период с 1993 года по 2004 год. Передача выходила в формате неполитических новостей, как документальный проект и как информационно-аналитическая программа. Проект был закрыт после ухода Парфенова с телеканала НТВ в 2004 году.

Вера Цветкова