Акунин предложил своим читателям выбрать, какой роман ему написать

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Писатель Борис Акунин предложил читателям самим выбрать один из двух романов, за которые ему стоить взяться, - новый детективный о приключениях лучшего друга и камердинера Эраста Фандорина Масы или "Фэнтези" из серии "Жанры". Об этом он сообщил в субботу на своей странице в соцсети "Фейсбук".

"Пишу теперь все больше сурово и незанимательно, так что расшугал большую часть своей читательской аудитории. Им хочется детективов, а мне интересно про всякие аристономии да смену государственных моделей", - написал он.



Писатель отметил, что готов работать над сюжетом романа "Фэнтези". "То ловлю себя на том, что вдруг вижу какой-то диковинный мир, мало похожий на Землю. Он приоткрывается мне отдельными сценками, диалогами, картинками. Постепенно они связываются между собой, и уже понятно, что это шевелится, бьет ножкой роман "Фэнтези", - добавил он.



Также он сообщил о готовности взяться за детективную книгу про Масу - Масахиро Сибата (также известен как Михаил Эрастович Фандорин). По сюжету, написал Акунин, Маса вернется один на родину и откроет там сыскное агентство "Сибата".



"Какая из этих книг была бы интереснее вам? Не обещаю, что исполню желание большинства, но, может быть, оно повернет поселившегося во мне Буриданова осла в какую-то определенную сторону", - написал Акунин, открыв голосование для подписчиков.

