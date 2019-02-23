Бывший полпред президента РФ на Сахалине Гулий депортирован из Кишинева в Москву - адвокат

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы Молдавии депортировали из Кишинева в Москву бывшего полномочного представителя президента РФ в Сахалинской области Виталия Гулия, которого в России обвиняли в экстремизме. Об этом ТАСС сообщил в субботу его адвокат Дагир Хасавов.

"Виталия Гулия депортировали самолетом из Молдавии в Россию, в аэропорт Домодедово. Он так и не смог доехать до могилы в Бендерах своей матери, участника Великой Отечественной войны, - сказал защитник. - Виталий собирался поставить памятник своей матери". По его словам, экс- чиновника "вернули в Россию по надуманной причине".



Вместе с тем Хасавов утверждает, что депортация Гулия "имеет под собой политическую подоплеку, связанную с проведением выборов в Молдавии 24 февраля".



Ранее адвокат сообщал ТАСС, что его подзащитный Гулий вылетел в Кишинев, где в аэропорту сотрудники правоохранительных органов Молдавии задержали его без объяснения причин, после чего экс-чиновник перестал выходить на связь.



Виталий Гулий с 1991 по 1993 год занимал должность полномочного представителя президента РФ в Сахалинской области. С 1993 года работал в администрации президента РФ начальником отдела, затем - заместителем начальника управления по координации деятельности полномочных представителей президента РФ в регионах.



В декабре 2015 года Следственный комитет РФ обвинил Гулия в экстремизме после того, как он опубликовал книгу "Подножие российского Олимпа". В конце прошлого года СК РФ прекратил это уголовное дело.





