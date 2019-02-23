Боевики "Боко харам" атаковали столицу штата Борно в день выборов в Нигерии - AFP
19:30 23.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Террористическая группировка "Боко харам" в день президентских и парламентских выборов в Нигерии попыталась прорваться в Майдугури, столицу штата Борно. Об этом сообщило агентство Франс Пресс.
Не менее 13 снарядов были выпущены исламистами по Майдугури (расположен на северо-востоке Нигерии) утром в день голосования. "Террористы из "Боко харам" попытались войти в город, но были отброшены", - подтвердил Франс Пресс один из участников народного ополчения, противостоящего группировке вместе с правительственной армией. Один из представителей местных служб безопасности на условиях анонимности сообщил АФП, что в результате развернувшихся боев погиб один нигерийский военнослужащий, около 20 получили ранения.
Президентские и парламентские выборы в субботу проходят на всей территории Нигерии. На высший государственный пост претендуют более 70 кандидатов, основная борьба разворачивается между двумя представителями мусульманского Севера: баллотирующимся на второй четырехлетний срок действующим президентом Мухаммаду Бухари и выдвинутым находящейся в оппозиции Народно-демократической партией бывшим вице-президентом, крупным предпринимателем Атику Абубакаром.
Почти 120 тыс. участков для голосования открылись в 08:00 по местному времени (10:00 мск) и продолжат работу до 14:00 (16:00 мск). Избирательным правом смогут воспользоваться около 84 млн нигерийских граждан (население страны - около 190 млн человек).
Боевики "Боко харам" ("Западное образование - грех" в переводе с языка хауса), стремящиеся к превращению Нигерии в радикальное шариатское государство, считают участие в выборах вероотступничеством. Накануне они выступили с угрозами в адрес членов избирательных комиссий, наблюдателей и рядовых избирателей. С 2009 года от рук исламистов в странах бассейна озера Чад погибли более 27 тыс. человек, около 2,6 млн человек стали беженцами и перемещенными лицами.
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