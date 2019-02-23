0
0
156
НОВОСТИ

Макрон призвал ЕС преодолеть зависимость от других государств в сельском хозяйстве

18:30 23.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что европейское сельское хозяйство находится в зависимости от других держав, в том числе от России, и призвал страны ЕС изменить эту ситуацию. Соответствующее заявление он сделал в субботу, выступая на открытии 56-го Международного сельскохозяйственного салона в выставочном центре Порт-де-Версаль.

"Сельское хозяйство Европы находится под угрозой", - отметил президент, добавив, что опасность заключается в зависимости ЕС "от других держав". Как пояснил Макрон, угрозу европейскому сельскому хозяйству представляет и зависимость от импорта "российских фосфатных удобрений". Глава государства обратил внимание на быстро меняющийся рынок сельского хозяйства, отметив, что "всего за несколько лет" производство российской пшеницы удвоилось. Французский лидер предложил пересмотреть общеевропейскую сельскохозяйственную политику, чтобы "обеспечить продовольственный, экологический и сельскохозяйственный суверенитет".

В салоне примут участие около 1,4 тыс. производителей сельскохозяйственной продукции. Ожидается, что выставку посетят сотни тысяч человек. В прошлом году количество посетителей составило 670 тыс.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

19:30 23.02.2019
Боевики "Боко харам" атаковали столицу штата Борно в день выборов в Нигерии - AFP
0
56
19:00 23.02.2019
В России планируют разработать наземный "Калибр-М" с дальностью 4,5 тыс. км - источник
0
97
18:00 23.02.2019
Венесуэла развернула войска возле границы с Колумбией
0
193
17:30 23.02.2019
Бывший полпред президента РФ на Сахалине Гулий депортирован из Кишинева в Москву - адвокат
0
231
17:00 23.02.2019
Акунин предложил своим читателям выбрать, какой роман ему написать
0
245
16:00 23.02.2019
Трамп получил "Золотую малину" как худший актер
0
305
15:00 23.02.2019
Илон Маск взял в ипотеку $61 млн
0
374
14:00 23.02.2019
Польша обвинила Еврокомиссию в поддержке российских интересов
0
466
13:00 23.02.2019
Китаянкам разрешили не проходить тест на беременность при поступлении на работу
0
422
12:30 23.02.2019
Леонид Парфенов запустит программу "Намедни" на YouTube
0
461

Возврат к списку