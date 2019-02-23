Макрон призвал ЕС преодолеть зависимость от других государств в сельском хозяйстве
18:30 23.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что европейское сельское хозяйство находится в зависимости от других держав, в том числе от России, и призвал страны ЕС изменить эту ситуацию. Соответствующее заявление он сделал в субботу, выступая на открытии 56-го Международного сельскохозяйственного салона в выставочном центре Порт-де-Версаль.
"Сельское хозяйство Европы находится под угрозой", - отметил президент, добавив, что опасность заключается в зависимости ЕС "от других держав". Как пояснил Макрон, угрозу европейскому сельскому хозяйству представляет и зависимость от импорта "российских фосфатных удобрений". Глава государства обратил внимание на быстро меняющийся рынок сельского хозяйства, отметив, что "всего за несколько лет" производство российской пшеницы удвоилось. Французский лидер предложил пересмотреть общеевропейскую сельскохозяйственную политику, чтобы "обеспечить продовольственный, экологический и сельскохозяйственный суверенитет".
В салоне примут участие около 1,4 тыс. производителей сельскохозяйственной продукции. Ожидается, что выставку посетят сотни тысяч человек. В прошлом году количество посетителей составило 670 тыс.
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