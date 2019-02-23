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В России планируют разработать наземный "Калибр-М" с дальностью 4,5 тыс. км - источник

19:00 23.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Создаваемую для ВМФ России корабельную крылатую ракету "Калибр-М" с дальностью полета более 4,5 тыс. км также планируется разработать в варианте сухопутного базирования в связи с возможным выходом США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил ТАСС в субботу источник в ракетостроительной отрасли РФ.

"С учетом возможного окончательного выхода США из ДРСМД планируется, что создаваемая корабельная крылатая ракета "Калибр-М" с максимальной дальностью стрельбы более 4,5 тысяч км будет разрабатываться и в варианте сухопутного базирования", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее сообщалось только о корабельном варианте ракеты. Как рассказал в январе ТАСС источник в оборонной отрасли, ведутся научно-исследовательские работы по созданию для ВМФ новейшей высокоточной крылатой ракеты "Калибр-М" с максимальной дальностью стрельбы более 4,5 тыс. км. Он уточнил, что создание ракеты "Калибр-М" включено в госпрограмму вооружения до 2027 года. Ракета будет отличаться от стоящих на вооружении "Калибров" как увеличенной дальностью стрельбы, так и большими габаритами и более мощной боевой частью.

США объявили, что приостанавливают выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД с 2 февраля, а через полгода перестанут быть его участником, если со стороны РФ не будут предприняты действия по возвращению к выполнению его положений. 2 февраля о приостановке участия в соглашении объявила Россия.

Как заявил 5 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу, в 2019-2020 гг. будет создан наземный вариант стоящего в настоящее время на вооружении комплекса "Калибр". Это одна из зеркальных мер в ответ на ведущиеся в США работы по созданию ракет наземного базирования с дальностью стрельбы более 500 км, что является нарушением со стороны Вашингтона требований ДРСМД.

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