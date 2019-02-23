В России планируют разработать наземный "Калибр-М" с дальностью 4,5 тыс. км - источник
19:00 23.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Создаваемую для ВМФ России корабельную крылатую ракету "Калибр-М" с дальностью полета более 4,5 тыс. км также планируется разработать в варианте сухопутного базирования в связи с возможным выходом США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил ТАСС в субботу источник в ракетостроительной отрасли РФ.
"С учетом возможного окончательного выхода США из ДРСМД планируется, что создаваемая корабельная крылатая ракета "Калибр-М" с максимальной дальностью стрельбы более 4,5 тысяч км будет разрабатываться и в варианте сухопутного базирования", - сказал собеседник агентства.
ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.
Ранее сообщалось только о корабельном варианте ракеты. Как рассказал в январе ТАСС источник в оборонной отрасли, ведутся научно-исследовательские работы по созданию для ВМФ новейшей высокоточной крылатой ракеты "Калибр-М" с максимальной дальностью стрельбы более 4,5 тыс. км. Он уточнил, что создание ракеты "Калибр-М" включено в госпрограмму вооружения до 2027 года. Ракета будет отличаться от стоящих на вооружении "Калибров" как увеличенной дальностью стрельбы, так и большими габаритами и более мощной боевой частью.
США объявили, что приостанавливают выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД с 2 февраля, а через полгода перестанут быть его участником, если со стороны РФ не будут предприняты действия по возвращению к выполнению его положений. 2 февраля о приостановке участия в соглашении объявила Россия.
Как заявил 5 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу, в 2019-2020 гг. будет создан наземный вариант стоящего в настоящее время на вооружении комплекса "Калибр". Это одна из зеркальных мер в ответ на ведущиеся в США работы по созданию ракет наземного базирования с дальностью стрельбы более 500 км, что является нарушением со стороны Вашингтона требований ДРСМД.
НОВОСТИ
- 19:30 23.02.2019
- Боевики "Боко харам" атаковали столицу штата Борно в день выборов в Нигерии - AFP
- 18:30 23.02.2019
- Макрон призвал ЕС преодолеть зависимость от других государств в сельском хозяйстве
- 18:00 23.02.2019
- Венесуэла развернула войска возле границы с Колумбией
- 17:30 23.02.2019
- Бывший полпред президента РФ на Сахалине Гулий депортирован из Кишинева в Москву - адвокат
- 17:00 23.02.2019
- Акунин предложил своим читателям выбрать, какой роман ему написать
- 16:00 23.02.2019
- Трамп получил "Золотую малину" как худший актер
- 15:00 23.02.2019
- Илон Маск взял в ипотеку $61 млн
- 14:00 23.02.2019
- Польша обвинила Еврокомиссию в поддержке российских интересов
- 13:00 23.02.2019
- Китаянкам разрешили не проходить тест на беременность при поступлении на работу
- 12:30 23.02.2019
- Леонид Парфенов запустит программу "Намедни" на YouTube
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать