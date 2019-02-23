Венесуэла развернула войска возле границы с Колумбией
18:00 23.02.2019 Источник: Коммерсант.ru
Военные Венесуэлы развернули войска у границы с Колумбией. «Выполняя инструкции нашего лидера Николаса Маудро, мы развернули наши войска на границе»,— говорится в сообщении Оперативного стратегического командования республики. «Это сделано для того, чтобы защитить людей после закрытия границы»,— заявили там.
Ранее власти Венесуэлы временно закрыли три моста на границе с Колумбией. Коммерсантъ
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