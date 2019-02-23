Гуайдо заявил, что часть чиновников администрации Мадуро сбежала в Турцию

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в субботу заявил, что часть чиновников из администрации президента Николаса Мадуро покинула страну и уехала в Турцию.

"Солдаты еще не знают, что их высокопоставленные чиновники, которые всех осуждают, уже отправились в Турцию", - написал Гуайдо в своем "Твиттере".



Гуайдо вновь призвал венесуэльские вооруженные силы поддержать оппозицию и "сделать правильный исторический выбор".



Ранее в субботу четверо военнослужащих лояльной Мадуро Национальной гвардии Венесуэлы протаранили на бронемашинах заграждения, временно установленные на границе с Колумбией, и прорвались на ее территорию. Гуайдо отказался считать их дезертирами.



В пятницу власти Венесуэлы решили временно закрыть три мостовых перехода на границе с Колумбией. Они ведут в приграничный колумбийский город Кукута, где в начале февраля был открыт центр по распределению гуманитарной помощи для венесуэльцев. Мадуро назвал инициативу о передаче гуманитарной помощи "плохим и дешевым шоу олигархии" и призвал сограждан отказаться от нее.



23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

