0
0
0
НОВОСТИ

Первый грузовик с гуманитарной помощью не пустили из Бразилии в Венесуэлу

21:00 23.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Военные Венесуэлы не пустили из Бразилии первый грузовик с гуманитарной помощью. Автомобиль физически находится на территории боливарианской республики, однако не смог проехать выставленные властями ограждения.

Ранее объявивший себя президентом Хуан Гуайдо и назначенная им посол Венесуэлы в Бразилии заявили, что грузовику удалось прорвать блокаду.

Официальный Каракас гуманитарный кризис отрицает и не хочет принимать помощь США. Сухопутная граница с Бразилией была полностью перекрыта.

В ближайшее время венесуэльская оппозиция попытается провезти гуманитарный груз через границу с Колумбией.   Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:30 23.02.2019
Украина утратила первое место в рейтинге по притоку мигрантов в РФ
0
117
20:00 23.02.2019
Гуайдо заявил, что часть чиновников администрации Мадуро сбежала в Турцию
0
144
19:30 23.02.2019
Боевики "Боко харам" атаковали столицу штата Борно в день выборов в Нигерии - AFP
0
163
19:00 23.02.2019
В России планируют разработать наземный "Калибр-М" с дальностью 4,5 тыс. км - источник
0
222
18:30 23.02.2019
Макрон призвал ЕС преодолеть зависимость от других государств в сельском хозяйстве
0
274
18:00 23.02.2019
Венесуэла развернула войска возле границы с Колумбией
0
278
17:30 23.02.2019
Бывший полпред президента РФ на Сахалине Гулий депортирован из Кишинева в Москву - адвокат
0
319
17:00 23.02.2019
Акунин предложил своим читателям выбрать, какой роман ему написать
0
313
16:00 23.02.2019
Трамп получил "Золотую малину" как худший актер
0
365
15:00 23.02.2019
Илон Маск взял в ипотеку $61 млн
0
439

Возврат к списку