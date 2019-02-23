Первый грузовик с гуманитарной помощью не пустили из Бразилии в Венесуэлу

21:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Военные Венесуэлы не пустили из Бразилии первый грузовик с гуманитарной помощью. Автомобиль физически находится на территории боливарианской республики, однако не смог проехать выставленные властями ограждения.

Ранее объявивший себя президентом Хуан Гуайдо и назначенная им посол Венесуэлы в Бразилии заявили, что грузовику удалось прорвать блокаду.



Официальный Каракас гуманитарный кризис отрицает и не хочет принимать помощь США. Сухопутная граница с Бразилией была полностью перекрыта.



В ближайшее время венесуэльская оппозиция попытается провезти гуманитарный груз через границу с Колумбией. Говорит Москва

