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Прошение об убежище в Колумбии подали более 60 венесуэльских военных

08:30 24.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 60 венесуэльских военных и представителей Национальной гвардии попросили убежища в Колумбии в субботу. Об этом сообщил глава колумбийской миграционной службы Кристиан Крюгер.

"К нам уже обратились более 60 человек из Вооруженных сил и Нацгвардии Венесуэлы. Большинство перешло границу в районе моста Симона Боливара", - сказал он, выступая в Кукуте на границе с Венесуэлой. Трансляцию пресс-конференции вел сайт администрации колумбийского президента.

По словам Крюгера, прошения об убежище венесуэльских военных будут рассмотрены в соответствии со стандартной процедурой.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявлял, что политические противники президента Николаса Мадуро проводят тайные встречи с военными и сотрудниками служб безопасности, обещая им амнистию в случае перехода на свою сторону. Ранее о поддержке Гуайдо объявили два полковника и один генерал вооруженных сил Боливарианской Республики.


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