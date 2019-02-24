Япония: Император отмечает 30 лет пребывания на престоле

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий император Японии Акихито в воскресенье отмечает 30 лет пребывания на престоле. По случаю этой знаменательной даты в Национальном театре Японии в Токио прошла государственная торжественная церемония.

"Мы проводим эту церемонию, чтобы вместе с народом отпраздновать эту знаменательную дату", - отметил во вступительном слове премьер-министр Японии Синдзо Абэ. По его словам, все эти годы император Акихито выступал как символ сплоченности и единства японского народа. Премьер- министр особенно подчеркнул роль императора в поддержке пострадавших от стихийных бедствий жителей страны.

Император Акихито взошел на престол 7 января 1989 года после смерти своего отца Хирохито. 30-я годовщина смерти предыдущего монарха также отмечалась в Японии памятной церемонией, которая прошла в Мавзолее Мусасино в городе Хатиодзи (префектура Токио) в прошлом месяце.



