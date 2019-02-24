Лавров не видит подходящих условий для заключения мирного договора с Японией
10:30 24.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Условия для заключения мирного договора, приемлемого как для Москвы, так и для Токио, пока не созданы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Вьетнамскому телевидению, Центральному телевидению Китая (CCTV) и китайскому телеканалу "Феникс".
По его словам, решение о мирном договоре должно поддерживаться гражданами и России, и Японии. "Мы будем продолжать кропотливую работу, добиваясь выхода на договоренности, которые позволят создать условия для такого решения проблемы мирного договора, которое будет приемлемо для народов обеих стран, - подчеркнул российский министр. - Пока мы видим, что эти условия отсутствуют полностью".
Лавров также обратил внимание на публичные заявления японского правительства на тему того, что "они вот-вот добьются результата". "Если вы наблюдаете за тем, какую реакцию это вызывает в России, то знаете, что опросы общественного мнения показывают, насколько неправильно действовать так, как поступают наши японские коллеги, пытаясь навязать некое свое видение этого решения", - отметил он.
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