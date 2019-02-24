Украина может не пустить финалистку национального отбора на "Евровидении-2019"
12:30 24.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) взяла двухдневный перерыв для решения вопроса об участии певицы Maruv в песенном конкурсе "Евровидении-2019" в Израиле, несмотря на ее победу в национальном отборе. Это связано с ее гастролями на территории России.
"Сейчас мы должны утвердить или согласовать победителя, который поедет от Украины. И мы, как Общественное вещание, прислушиваемся к обществу. В обществе сейчас есть разные мнения, может ли ехать исполнитель, имеющий концертную деятельность в России, может представлять Украину. В нашем договоре есть пункт, который нам нужно обсудить с Maruv", - говорится в комментарии члена правления НОТУ Александра Кольцова, опубликованном в воскресенье на сайте "Общественного ТВ".
Решение комиссия примет в течение 48 часов, кроме того, певица также в течение суток должна дать свое согласия на условия контракта. При этом Кольцова не уточнила, является ли основным условием для участия в песенном конкурсе от Украины отказ от гастролей в России. "У нас есть пункт в договоре, который предусматривает определенные решения - они должны его принять", - пояснила она.
Накануне в Киеве состоялся финал национального конкурса за путевку на шоу "Евровидение-2019". Помимо Maruv за право представлять Украину боролись группы Yuko и Brunettes, Shoot Blondes, Kazka, Anna Maria и Freedom Jazz. Maruv, которая гастролировала в России, пришлось доказывать, что "Евровидение" - это конкурс песни, а не политики. Победительница "Евровидения-2016" украинская певица Джамала, которая была членом жюри, также не упустила возможности задать певице Maruv вопрос о принадлежности Крыма.
НОВОСТИ
- 10:30 24.02.2019
- Лавров не видит подходящих условий для заключения мирного договора с Японией
- 09:30 24.02.2019
- Япония: Император отмечает 30 лет пребывания на престоле
- 08:30 24.02.2019
- Прошение об убежище в Колумбии подали более 60 венесуэльских военных
- 21:00 23.02.2019
- Первый грузовик с гуманитарной помощью не пустили из Бразилии в Венесуэлу
- 20:30 23.02.2019
- Украина утратила первое место в рейтинге по притоку мигрантов в РФ
- 20:00 23.02.2019
- Гуайдо заявил, что часть чиновников администрации Мадуро сбежала в Турцию
- 19:30 23.02.2019
- Боевики "Боко харам" атаковали столицу штата Борно в день выборов в Нигерии - AFP
- 19:00 23.02.2019
- В России планируют разработать наземный "Калибр-М" с дальностью 4,5 тыс. км - источник
- 18:30 23.02.2019
- Макрон призвал ЕС преодолеть зависимость от других государств в сельском хозяйстве
- 18:00 23.02.2019
- Венесуэла развернула войска возле границы с Колумбией
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать