Украина может не пустить финалистку национального отбора на "Евровидении-2019"

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) взяла двухдневный перерыв для решения вопроса об участии певицы Maruv в песенном конкурсе "Евровидении-2019" в Израиле, несмотря на ее победу в национальном отборе. Это связано с ее гастролями на территории России.

"Сейчас мы должны утвердить или согласовать победителя, который поедет от Украины. И мы, как Общественное вещание, прислушиваемся к обществу. В обществе сейчас есть разные мнения, может ли ехать исполнитель, имеющий концертную деятельность в России, может представлять Украину. В нашем договоре есть пункт, который нам нужно обсудить с Maruv", - говорится в комментарии члена правления НОТУ Александра Кольцова, опубликованном в воскресенье на сайте "Общественного ТВ".

Решение комиссия примет в течение 48 часов, кроме того, певица также в течение суток должна дать свое согласия на условия контракта. При этом Кольцова не уточнила, является ли основным условием для участия в песенном конкурсе от Украины отказ от гастролей в России. "У нас есть пункт в договоре, который предусматривает определенные решения - они должны его принять", - пояснила она.

Накануне в Киеве состоялся финал национального конкурса за путевку на шоу "Евровидение-2019". Помимо Maruv за право представлять Украину боролись группы Yuko и Brunettes, Shoot Blondes, Kazka, Anna Maria и Freedom Jazz. Maruv, которая гастролировала в России, пришлось доказывать, что "Евровидение" - это конкурс песни, а не политики. Победительница "Евровидения-2016" украинская певица Джамала, которая была членом жюри, также не упустила возможности задать певице Maruv вопрос о принадлежности Крыма.