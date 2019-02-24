Компания DC отказалась от идеи выпустить комикс про Иисуса
13:30 24.02.2019 Источник: НГ-Online
Компания DC Comics отменила запуск новой серии комиксов «Второе пришествие», в которой главным героем выступает Иисус Христос. Проект, старт которого был запланирован на март, закрыт из-за протеста консервативной правозащитной организации CitizenGo. Более двухсот тысяч человек подписали петицию, посчитав содержание комикса «неуместным и кощунственным», сообщает Guardian.
Авторы идеи, иллюстратор и Ричард Пейс и писатель Марк Расселл, решили вернуть Иисуса на Землю поучиться у супергероя Sun Man и узнать «что нужно, чтобы стать истинным мессией человечества».
Узнав о петиции и попытках закрыть проект, Макс Рассел дал эксклюзивное интервью изданию Syfy Wire, в котором объяснил свой взгляд на происходящее.
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