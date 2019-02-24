Баптистская община прекратила службы из-за вспышки кори
13:45 24.02.2019 Источник: НГ-Online
В Новосибирске прекращены службы в баптистской общине из-за вспышки кори, начавшейся среди непривитых прихожан, как сообщает Тайга.инфо.
Сергей Ноак, контактное лицо общины, подтвердил, что многие прихожане довольно негативно относятся к вакцинации не столько по религиозным соображениям, сколько из-за побочных эффектов. Так же он сказал, что публично среди прихожан не проповедуется отказ от вакцинации. «У нас нет запрета на медицинское освидетельствование и вмешательство», подчеркнул Ноак.
НОВОСТИ
- 13:30 24.02.2019
- Компания DC отказалась от идеи выпустить комикс про Иисуса
- 12:30 24.02.2019
- Украина может не пустить финалистку национального отбора на "Евровидении-2019"
- 10:30 24.02.2019
- Лавров не видит подходящих условий для заключения мирного договора с Японией
- 09:30 24.02.2019
- Япония: Император отмечает 30 лет пребывания на престоле
- 08:30 24.02.2019
- Прошение об убежище в Колумбии подали более 60 венесуэльских военных
- 21:00 23.02.2019
- Первый грузовик с гуманитарной помощью не пустили из Бразилии в Венесуэлу
- 20:30 23.02.2019
- Украина утратила первое место в рейтинге по притоку мигрантов в РФ
- 20:00 23.02.2019
- Гуайдо заявил, что часть чиновников администрации Мадуро сбежала в Турцию
- 19:30 23.02.2019
- Боевики "Боко харам" атаковали столицу штата Борно в день выборов в Нигерии - AFP
- 19:00 23.02.2019
- В России планируют разработать наземный "Калибр-М" с дальностью 4,5 тыс. км - источник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать