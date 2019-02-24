Баптистская община прекратила службы из-за вспышки кори

13:45 Источник: НГ-Online

В Новосибирске прекращены службы в баптистской общине из-за вспышки кори, начавшейся среди непривитых прихожан, как сообщает Тайга.инфо.

Сергей Ноак, контактное лицо общины, подтвердил, что многие прихожане довольно негативно относятся к вакцинации не столько по религиозным соображениям, сколько из-за побочных эффектов. Так же он сказал, что публично среди прихожан не проповедуется отказ от вакцинации. «У нас нет запрета на медицинское освидетельствование и вмешательство», подчеркнул Ноак.