В центре Москвы проходит марш памяти Бориса Немцова
14:30 24.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Марш памяти Бориса Немцова" начался на Страстном бульваре в центре Москвы, передает корр. ТАСС с места событий.
Акция была заранее согласована с властями города. Максимальное заявленное число участников - 30 тыс. человек. Участники пройдут от Страстного бульвара по Бульварному кольцу до проспекта Академика Сахарова. В связи с чем движение в этой части города перекрыто.
На мероприятии присутствуют представители различных политических партий и общественных движений, а также активисты и правозащитники. В частности, на акцию пришел глава движения "За права человека" Лев Пономарев, лидер движения "Солидарность" Илья Яшин, политики Геннадий и Дмитрий Гудковы, журналист и общественный деятель Николай Сванидзе, глава федерального гражданского комитета партии "Гражданская платформа" Ирина Прохорова, член федерального политического комитета партии "Яблоко" Сергей Митрохин и другие. Акция проходит спокойно, общественный порядок никто не нарушает.
НОВОСТИ
- 15:30 24.02.2019
- Израиль продолжит действия против иранского военного закрепления в Сирии
- 13:45 24.02.2019
- Баптистская община прекратила службы из-за вспышки кори
- 13:30 24.02.2019
- Компания DC отказалась от идеи выпустить комикс про Иисуса
- 12:30 24.02.2019
- Украина может не пустить финалистку национального отбора на "Евровидении-2019"
- 10:30 24.02.2019
- Лавров не видит подходящих условий для заключения мирного договора с Японией
- 09:30 24.02.2019
- Япония: Император отмечает 30 лет пребывания на престоле
- 08:30 24.02.2019
- Прошение об убежище в Колумбии подали более 60 венесуэльских военных
- 21:00 23.02.2019
- Первый грузовик с гуманитарной помощью не пустили из Бразилии в Венесуэлу
- 20:30 23.02.2019
- Украина утратила первое место в рейтинге по притоку мигрантов в РФ
- 20:00 23.02.2019
- Гуайдо заявил, что часть чиновников администрации Мадуро сбежала в Турцию
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать