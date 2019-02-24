В центре Москвы проходит марш памяти Бориса Немцова

14:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

"Марш памяти Бориса Немцова" начался на Страстном бульваре в центре Москвы, передает корр. ТАСС с места событий.

Акция была заранее согласована с властями города. Максимальное заявленное число участников - 30 тыс. человек. Участники пройдут от Страстного бульвара по Бульварному кольцу до проспекта Академика Сахарова. В связи с чем движение в этой части города перекрыто.

На мероприятии присутствуют представители различных политических партий и общественных движений, а также активисты и правозащитники. В частности, на акцию пришел глава движения "За права человека" Лев Пономарев, лидер движения "Солидарность" Илья Яшин, политики Геннадий и Дмитрий Гудковы, журналист и общественный деятель Николай Сванидзе, глава федерального гражданского комитета партии "Гражданская платформа" Ирина Прохорова, член федерального политического комитета партии "Яблоко" Сергей Митрохин и другие. Акция проходит спокойно, общественный порядок никто не нарушает.