0
0
134
НОВОСТИ

В центре Москвы проходит марш памяти Бориса Немцова

14:30 24.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

"Марш памяти Бориса Немцова" начался на Страстном бульваре в центре Москвы, передает корр. ТАСС с места событий.

Акция была заранее согласована с властями города. Максимальное заявленное число участников - 30 тыс. человек. Участники пройдут от Страстного бульвара по Бульварному кольцу до проспекта Академика Сахарова. В связи с чем движение в этой части города перекрыто.

На мероприятии присутствуют представители различных политических партий и общественных движений, а также активисты и правозащитники. В частности, на акцию пришел глава движения "За права человека" Лев Пономарев, лидер движения "Солидарность" Илья Яшин, политики Геннадий и Дмитрий Гудковы, журналист и общественный деятель Николай Сванидзе, глава федерального гражданского комитета партии "Гражданская платформа" Ирина Прохорова, член федерального политического комитета партии "Яблоко" Сергей Митрохин и другие. Акция проходит спокойно, общественный порядок никто не нарушает.  

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:30 24.02.2019
Израиль продолжит действия против иранского военного закрепления в Сирии
0
21
13:45 24.02.2019
Баптистская община прекратила службы из-за вспышки кори
0
178
13:30 24.02.2019
Компания DC отказалась от идеи выпустить комикс про Иисуса
0
196
12:30 24.02.2019
Украина может не пустить финалистку национального отбора на "Евровидении-2019"
0
271
10:30 24.02.2019
Лавров не видит подходящих условий для заключения мирного договора с Японией
0
396
09:30 24.02.2019
Япония: Император отмечает 30 лет пребывания на престоле
0
393
08:30 24.02.2019
Прошение об убежище в Колумбии подали более 60 венесуэльских военных
0
502
21:00 23.02.2019
Первый грузовик с гуманитарной помощью не пустили из Бразилии в Венесуэлу
0
846
20:30 23.02.2019
Украина утратила первое место в рейтинге по притоку мигрантов в РФ
0
1211
20:00 23.02.2019
Гуайдо заявил, что часть чиновников администрации Мадуро сбежала в Турцию
0
957

Возврат к списку