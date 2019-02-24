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Израиль продолжит действия против иранского военного закрепления в Сирии

15:30 24.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврейское государство продолжит действия против закрепления Ирана в Сирии. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье на еженедельном заседании правительства.

"У меня есть четкое послание иранскому режиму, который намерен уничтожить Израиль: Израиль продолжит сколько необходимо действовать для блокирования иранского военного закрепления в Сирии", - цитирует высказывания премьера его пресс-служба.


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