Голосование по Brexit состоится в парламенте Британии до 12 марта - СМИ
18:30 24.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Повторное голосование британского парламента по сделке c Евросоюзом (ЕС) об условиях Brexit состоится до 12 марта. Об этом заявила в воскресенье журналистам премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, слова которой приводит агентство Рейтер.
"Полноценного голосования в парламенте на следующей неделе не будет, но мы гарантируем, что это произойдет до 12 марта", - сказала Мэй. Она при этом выразила надежду, что выход из ЕС 29 марта состоится в упорядоченной форме, со сделкой, которая будет одобрена и Лондоном, и Брюсселем. "Выход из ЕС 29 марта со сделкой - все еще в пределах нашей досягаемости, и это то, над чем мы работаем", - сказала она журналистам на борту лайнера по пути на открывающийся в воскресенье в Шарм-эш-Шейхе первый саммит Лиги арабских государств и ЕС.
НОВОСТИ
- 17:30 24.02.2019
- Информация о подкупе избирателей проверяется полицией Молдавии
- 16:30 24.02.2019
- Эксперимент НАТО выявил уязвимость военных в соцсетях - СМИ
- 15:30 24.02.2019
- Израиль продолжит действия против иранского военного закрепления в Сирии
- 14:30 24.02.2019
- В центре Москвы проходит марш памяти Бориса Немцова
- 13:45 24.02.2019
- Баптистская община прекратила службы из-за вспышки кори
- 13:30 24.02.2019
- Компания DC отказалась от идеи выпустить комикс про Иисуса
- 12:30 24.02.2019
- Украина может не пустить финалистку национального отбора на "Евровидении-2019"
- 10:30 24.02.2019
- Лавров не видит подходящих условий для заключения мирного договора с Японией
- 09:30 24.02.2019
- Япония: Император отмечает 30 лет пребывания на престоле
- 08:30 24.02.2019
- Прошение об убежище в Колумбии подали более 60 венесуэльских военных
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать