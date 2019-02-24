Голосование по Brexit состоится в парламенте Британии до 12 марта - СМИ

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Повторное голосование британского парламента по сделке c Евросоюзом (ЕС) об условиях Brexit состоится до 12 марта. Об этом заявила в воскресенье журналистам премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, слова которой приводит агентство Рейтер.

"Полноценного голосования в парламенте на следующей неделе не будет, но мы гарантируем, что это произойдет до 12 марта", - сказала Мэй. Она при этом выразила надежду, что выход из ЕС 29 марта состоится в упорядоченной форме, со сделкой, которая будет одобрена и Лондоном, и Брюсселем. "Выход из ЕС 29 марта со сделкой - все еще в пределах нашей досягаемости, и это то, над чем мы работаем", - сказала она журналистам на борту лайнера по пути на открывающийся в воскресенье в Шарм-эш-Шейхе первый саммит Лиги арабских государств и ЕС.



