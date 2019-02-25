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Гидрометцентр: с понедельника погода в Москве сильно не изменится

06:20 25.02.2019

Несмотря на некоторое потепление 25 и 26 февраля, к концу недели в Москве будет все же морозно. В понедельник и вторник ожидается оттепель и температура будет держаться на уровне +1 и +2 градуса. В среду и четверг похолодание будет не столь выражено – в эти дни в столице Гидрометцент ждет от 0 до -1 градусов, а вот к выходным мороз уже будет крепчать и составит -7 и -8 градусов.
При этом в течение всей недели в мегаполисе будет несколько усиливаться ветер, скорость которого возрастет с 8 м/с в понедельник, до 13 м/с в субботу.

Вся неделя обещает быть пасмурной – некоторое прояснение ожидается лишь в среду, во все остальные дни вероятны осадки в виде снега и снега с дождем.

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