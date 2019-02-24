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США хочет заставить КНДР выбирать между ядерным оружием и торговлей

19:30 24.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР в случае решения сохранить свои ядерные вооружения не сможет в дальнейшем торговать и развиваться. Об этом заявил в воскресенье в эфире телекомпании Си-эн-эн госсекретарь США Майкл Помпео.

Ему был задан вопрос, как именно администрация президента Дональда Трампа рассчитывает убедить Пхеньян в необходимости полного отказа от ядерных вооружений. "Мы изложили прямо и просто [наши предложения] Киму [лидеру КНДР Ким Чен Ыну]. Альтернативой отказа от ядерных вооружений будет то, что они [Пхеньян] останутся государством-парией, не смогут торговать, развиваться и заботиться о своем народе", - заметил Помпео.

"Мы аргументировали свое предложение тем, что принять его будет гораздо лучше для Кима, северокорейского руководства и народа в целом", - добавил госсекретарь. Он заверил, что Вашингтон намерен твердо соблюдать режим санкций против Пхеньяна до момента достижения полной и поддающейся проверке денуклеаризации КНДР. При этом Помпео не ответил прямо на вопрос, рассматривают ли США возможность каких-либо уступок на втором саммите с КНДР в Ханое.


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