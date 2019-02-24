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Алжирская полиция применила слезоточивый газ для разгона сотни демонстрантов - ﻿СМИ

20:30 24.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотни демонстрантов, выступающих против выдвижения на новый срок действующего президента Алжира Абдельазиза Бутефлики, собрались в воскресенье в центральной части алжирской столицы. Об этом информирует агентство Франс Пресс (АФП).

Согласно его данным, протестное движение в воскресенье было намного слабее, чем в пятницу, когда на улицы Алжира, особенно в столице, где демонстрации строго запрещены, вышли десятки тысяч человек. Люди собрались по призыву движения "Муватана".

По информации агентства, полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрации, а также задержала несколько человек. Во время протестов люди скандировали лозунги "свободный и демократический Алжир!", "нет пятому сроку!".

В субботу Франс Пресс сообщило о задержании в Алжире 22 февраля в ходе протестов по меньшей мере 41 человека.


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