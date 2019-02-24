Вашингтон считает кубинский референдум "очередной уловкой"
21:30 24.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белый дом считает референдум по вопросу принятия новой кубинской конституции "очередной уловкой" для "прикрытия тирании и репрессий" в стране. Соответствующее сообщение опубликовал в воскресенье в "Твиттере" помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
"Сегодняшний конституционный референдум на Кубе является еще одной уловкой кубинского режима для прикрытия репрессий и тирании. Соединенные Штаты поддерживают призывы кубинского народа к свободе и демократии", - написал Болтон.
В списки избирателей включено более 8 млн кубинцев (население Кубы - 11,5 млн человек). Правом голоса обладают все граждане, достигшие 16 лет, за исключением недееспособных и осужденных за преступления.
На голосование вынесен один вопрос: "Вы ратифицируете новую конституцию республики?". Положения, вынесенные на референдум, вступают в силу, если за них проголосовало абсолютное большинство граждан (50% + 1 голос). Предлагаемые изменения включают, в частности, частичное признание частной собственности и отказ от строительства коммунизма, учреждение постов президента и премьер- министра, ограничение пребывания на высшем государственном посту двумя пятилетними сроками. При этом положения о социалистическом характере государства и руководящей роли Коммунистической партии в жизни общества в новой конституции останутся неизменными.
НОВОСТИ
- 20:30 24.02.2019
- Алжирская полиция применила слезоточивый газ для разгона сотни демонстрантов - СМИ
- 19:30 24.02.2019
- США хочет заставить КНДР выбирать между ядерным оружием и торговлей
- 18:30 24.02.2019
- Голосование по Brexit состоится в парламенте Британии до 12 марта - СМИ
- 17:30 24.02.2019
- Информация о подкупе избирателей проверяется полицией Молдавии
- 16:30 24.02.2019
- Эксперимент НАТО выявил уязвимость военных в соцсетях - СМИ
- 15:30 24.02.2019
- Израиль продолжит действия против иранского военного закрепления в Сирии
- 14:30 24.02.2019
- В центре Москвы проходит марш памяти Бориса Немцова
- 13:45 24.02.2019
- Баптистская община прекратила службы из-за вспышки кори
- 13:30 24.02.2019
- Компания DC отказалась от идеи выпустить комикс про Иисуса
- 12:30 24.02.2019
- Украина может не пустить финалистку национального отбора на "Евровидении-2019"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать