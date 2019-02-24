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Вашингтон считает кубинский референдум "очередной уловкой"

21:30 24.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белый дом считает референдум по вопросу принятия новой кубинской конституции "очередной уловкой" для "прикрытия тирании и репрессий" в стране. Соответствующее сообщение опубликовал в воскресенье в "Твиттере" помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Сегодняшний конституционный референдум на Кубе является еще одной уловкой кубинского режима для прикрытия репрессий и тирании. Соединенные Штаты поддерживают призывы кубинского народа к свободе и демократии", - написал Болтон.

В списки избирателей включено более 8 млн кубинцев (население Кубы - 11,5 млн человек). Правом голоса обладают все граждане, достигшие 16 лет, за исключением недееспособных и осужденных за преступления.

На голосование вынесен один вопрос: "Вы ратифицируете новую конституцию республики?". Положения, вынесенные на референдум, вступают в силу, если за них проголосовало абсолютное большинство граждан (50% + 1 голос). Предлагаемые изменения включают, в частности, частичное признание частной собственности и отказ от строительства коммунизма, учреждение постов президента и премьер- министра, ограничение пребывания на высшем государственном посту двумя пятилетними сроками. При этом положения о социалистическом характере государства и руководящей роли Коммунистической партии в жизни общества в новой конституции останутся неизменными.


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