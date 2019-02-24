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В музее им. Пушкина произошло ложное срабатывание противопожарной сигнализации

22:30 24.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожарные не нашли признаков возгорания в Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В МЧС поступило сообщение о пожаре в ГМИИ им. Пушкина. Подразделения ведомства прибыли на место, провели разведку и не обнаружили признаков горения или задымления", - сказал собеседник агентства.

По его словам, до прибытия сотрудников МЧС из здания были эвакуированы порядка 100 человек.

Источник ТАСС в экстренных службах отметил, что, вероятно, в музее произошло ложное срабатывание противопожарной сигнализации.

В пресс-службе музея ТАСС сообщили, что пожарных вызвали проходившие мимо студенты, приняв пар на крыше здания музея за дым. "Проходили мимо студенты, увидели на крыше пар: там выпаривают снег. Вызвали пожарных, но пожара не было, это ложная тревога. Служба безопасности музея сообщила, что все в порядке", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что информация об эвакуации 100 людей также не соответствует действительности.


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