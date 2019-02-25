На выборах лидируют оппозиционные социалисты - ЦИК Молдавии

07:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова лидирует на выборах в парламент республики с результатом 30,83%. Такие предварительные итоги голосования опубликовала в воскресенье Центральная избирательная комиссия Молдавии после обработки 12% бюллетеней.

За социалистами следуют контролирующая сегодня правительство Демократическая партия Молдовы (29,49%). На третьем месте - критикующий демократов за провалы в процессе евроинтеграции оппозиционный избирательный блок Acum (19,30%), сформированный "Платформой "Достоинство и Правда" и Партией действия и солидарности. Партия "Шор" бизнесмена и мэра города Оргеев Илана Шора идет с результатом 11,66%. Остальные партии не преодолевают 6-процентный избирательный барьер.



