На выборах лидируют оппозиционные социалисты - ЦИК Молдавии
07:15 25.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова лидирует на выборах в парламент республики с результатом 30,83%. Такие предварительные итоги голосования опубликовала в воскресенье Центральная избирательная комиссия Молдавии после обработки 12% бюллетеней.
За социалистами следуют контролирующая сегодня правительство Демократическая партия Молдовы (29,49%). На третьем месте - критикующий демократов за провалы в процессе евроинтеграции оппозиционный избирательный блок Acum (19,30%), сформированный "Платформой "Достоинство и Правда" и Партией действия и солидарности. Партия "Шор" бизнесмена и мэра города Оргеев Илана Шора идет с результатом 11,66%. Остальные партии не преодолевают 6-процентный избирательный барьер.
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