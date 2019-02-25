Канада: Ураганные ветер оставил без электричества около 30 тыс. домохозяйств
07:30 25.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 30 тыс. домохозяйств, магазинов и госучреждений остались без электроснабжения в провинции Онтарио на востоке Канады из- за ураганного ветра. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Си-ти-ви.
По данным Национального метеобюро, скорость порывов ветра местами достигает 120 км в час (33 м/с). Стихия обрушилась на южную часть региона, где, в частности, расположены города Гамильтон, Кингстон и Торонто.
Как сообщили в региональной электросетевой компании Hydro one ("Хайдро-уан"), аварийные бригады устраняют обрывы на сетях, но сроки завершения работ не уточняются. При этом число обрывов может еще возрасти, так как сильный ветер, по прогнозу синоптиков, стихнет лишь в понедельник.
Также сообщается о десятках поваленных деревьев и рекламных конструкций. У многих малоэтажных домов ветром сорвало крыши. О пострадавших информации не поступало.
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