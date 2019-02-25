Более 70% кубинцев проголосовало по вопросу принятия новой конституции

07:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти три четверти кубинцев, внесенных в списки для голосования на референдуме по вопросу принятия новой конституции острова, высказали свое мнение уже ко второй половине воскресенья. Об этом в воскресенье сообщила Национальная избирательная комиссия страны.

По ее данным, на 14:00 по местному времени (22:00 мск) 6,77 млн человек проголосовали на избирательных участках, что составляет 74% от общего числа внесенных в списки волеизъявления. Председатель Национальной избирательной комиссии Алина Бальсейро заверила, что серьезных нарушений в процедуре проведения референдума на данный момент не зафиксировано.

Более 25 тысяч участков для голосования на всенародном референдуме по вопросу принятия новой конституции Кубы открылись в воскресенье в 07:00 по местному времени (15:00 мск), голосование продлится до 18:00 (02:00 25 февраля мск). В списки избирателей включено более восьми миллионов кубинцев (население Кубы - 11,5 млн человек). Каждый гражданин имеет право только на один голос. Правом голоса обладают все граждане острова, достигшие 16 лет, за исключением недееспособных и осужденных за преступления.

На голосование вынесен один вопрос: "Вы ратифицируете новую конституцию республики?" Положения, вынесенные на референдум, вступают в силу, если за них проголосовало абсолютное большинство граждан (50% + 1 голос от общего числа избирателей).

В числе ключевых изменений, которые предполагается внести в конституцию республики, - частичное признание частной собственности и отказ от строительства коммунизма, учреждение постов президента и премьер-министра, ограничение пребывания на высшем государственном посту двумя пятилетними сроками. При этом положения о социалистическом характере государства и руководящей роли Коммунистической партии в жизни общества в новой конституции останутся неизменными.



