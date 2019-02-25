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Сроки выхода Великобритании из ЕС могут быть перенесены на 2 месяца - СМИ

08:15 25.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кабинет премьер-министра Великобритании Терезы Мэй изучает возможность перенести срок выхода страны из состава Евросоюза на 2 месяца. Об этом сообщила в понедельник британская газета "Дейли телеграф".

Как сообщают источники издания, в канцелярии главы правительства на Даунинг-стрит, 10 разработан план, в соответствии с которым Мэй официально обратиться с соответствующей просьбой к Евросоюзу, если к 12 марта британский парламент будет по-прежнему не готов одобрить проект соглашения о Brexit. Именно до этого числа, как в воскресенье заявила сама Мэй, в парламенте должно состояться новое голосование по проекту сделки с Брюсселем, нынешний вариант которой депутаты решительно отвергли 15 января.

По данным "Дейли телеграф", члены кабинета министров считают, что двух месяцев хватит, чтобы вывести ситуацию из тупика, в котором она сейчас находится. При этом, по данным "Гардиан", в ЕС предпочли бы отложить Brexit до конца 2020 года, когда истечет очередной семилетний бюджетный период Евросоюза.

Продлить предусмотренный Лиссабонским договором срок выхода страны из европейского сообщества от Мэй требуют как многие члены ее партии, так и оппозиция. По меньшей мере трое членов кабмина выступают за перенос Brexit и грозят подать в отставку, если Мэй не откажется от варианта, при котором Великобритания выйдет из ЕС без сделки, что чревато крайне негативными последствиями для экономики королевства. При этом против продления переговоров с ЕС выступают члены влиятельного правого крыла Консервативной партии - евроскептики, не опасающиеся последствий жесткого Brexit.

Как в воскресенье заявила сама Мэй, пообещав продолжать переговоры с Евросоюзом на этой неделе, перенос Brexit не станет решением существующих проблем, а лишь отсрочит необходимость принимать болезненные решения.

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