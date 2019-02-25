Опыт Китая в борьбе с коррупцией и кибертерроризмом может быть полезен РФ - Пискарев

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

РФ изучает законодательный опыт Китая в борьбе с коррупцией, кибертерроризмом и трансграничной преступностью в сети интернет. Об этом в понедельник по итогам своего официального визита в Китай заявил российским журналистам депутат Государственной думы, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Российским парламентариям очень интересен опыт Китая в борьбе с коррупцией, кибертерроризмом, выявлении и пресечении трансграничной преступности с использованием интернета", - указал он. "Россия и Китай считают важным принимать меры по реализации принципа неотвратимости наказания и привлечения лиц к уголовной ответственности вне зависимости от территории совершения преступления", - продолжил Пискарев.

Как отметил депутат, в ходе переговоров с представителями Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган страны) он пригласил китайских законодателей принять участие во второй межпарламентской конференции "Развитие парламентаризма", проведение которой планируется в июне этого года. По его словам, в рамках профильной секции форума будут обсуждаться вопросы кибербезопасности и обмена опытом по борьбе с терроризмом, наркобизнесом и коррупцией.

"По итогам планируется принятие соответствующих рекомендаций по повышению уровня международной информационной безопасности. И очень важно участие в конференции китайских партнеров", - сказал он.

"Считаю, что с китайскими партнерами нужно сотрудничать, потому что у нас есть чему друг у друга поучиться, чтобы затем использовать лучшие практики у себя", - резюмировал Пискарев.