Опыт Китая в борьбе с коррупцией и кибертерроризмом может быть полезен РФ - Пискарев
08:30 25.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
РФ изучает законодательный опыт Китая в борьбе с коррупцией, кибертерроризмом и трансграничной преступностью в сети интернет. Об этом в понедельник по итогам своего официального визита в Китай заявил российским журналистам депутат Государственной думы, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
"Российским парламентариям очень интересен опыт Китая в борьбе с коррупцией, кибертерроризмом, выявлении и пресечении трансграничной преступности с использованием интернета", - указал он. "Россия и Китай считают важным принимать меры по реализации принципа неотвратимости наказания и привлечения лиц к уголовной ответственности вне зависимости от территории совершения преступления", - продолжил Пискарев.
Как отметил депутат, в ходе переговоров с представителями Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган страны) он пригласил китайских законодателей принять участие во второй межпарламентской конференции "Развитие парламентаризма", проведение которой планируется в июне этого года. По его словам, в рамках профильной секции форума будут обсуждаться вопросы кибербезопасности и обмена опытом по борьбе с терроризмом, наркобизнесом и коррупцией.
"По итогам планируется принятие соответствующих рекомендаций по повышению уровня международной информационной безопасности. И очень важно участие в конференции китайских партнеров", - сказал он.
"Считаю, что с китайскими партнерами нужно сотрудничать, потому что у нас есть чему друг у друга поучиться, чтобы затем использовать лучшие практики у себя", - резюмировал Пискарев.
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