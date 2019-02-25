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В Лос-Анджелесе началась церемония вручения кинопремии "Оскар"

08:45 25.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Церемония вручения кинопремии "Оскар" началась в воскресенье в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Трансляцию из театра "Долби" ведет телекомпания Эй-би-си.

Лидерами по числу номинаций являются фильмы "Фаворитка" (The Favourite) греческого режиссера Йоргоса Лантимоса и "Рома" (Roma) мексиканца Альфонсо Куарона. Обе ленты представлены в общей сложности в 10 категориях. Мелодрама Брэдли Купера "Звезда родилась" (A Star is Born) и лента "Власть" (Vice) Адама Маккея - в восьми, а фантастический боевик "Черная пантера" (Black Panther) Райана Куглера - в семи.


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