Названы лауреаты 91-й премии "Оскар"

09:00 Источник: RNS

Комедийная драма «Зеленая книга» Питера Фаррелли стала лучшим фильмом по версии Американской киноакадемии. Этот фильм в этом году получил пять номинаций и три «Оскара»: лучший актер второго плана, лучший оригинальный сценарий и лучшая картина.

Лучшим актером по версии Американской киноакадемии стал Рами Малек, сыгравший фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри в картине «Богемская рапсодия».



В категории «лучшая актриса» победу одержала Оливия Колман за роль королевы Анны в фильме «Фаворитка».



Лучшим режиссером стал Альфонсо Куарон за фильм «Рома».



Победу в категории «лучшая женская роль второго плана» одержала Реджина Кинг, сыгравшая в фильме «Если Бил-стрит могла бы заговорить».



Статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана забрал Махершала Али («Зеленая книга»).

Лучшим анимационным фильмом стал «Человек-паук: Через вселенные» киностудии Sony. RNS



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