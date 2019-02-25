Жителям ОАЭ простят долги на $100 млн

09:05 Источник: Газета.Ru

Власти ОАЭ простят жителям страны, которые испытывают различные затруднения, около $100 млн долгов. Об этом сообщаетGulfnews.

Отмечается, что власти простят долги более 3 тыс. человек для того, чтобы «обеспечить им финансовую стабильность» и условия для жизни.



По данным издания, правительство ОАЭ собирается списать $98 млн. Специальная комиссия уже достигла соглашения с 13 коммерческими банками. Газета.Ru

