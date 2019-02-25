Жителям ОАЭ простят долги на $100 млн
09:05 25.02.2019 Источник: Газета.Ru
Власти ОАЭ простят жителям страны, которые испытывают различные затруднения, около $100 млн долгов. Об этом сообщаетGulfnews.
Отмечается, что власти простят долги более 3 тыс. человек для того, чтобы «обеспечить им финансовую стабильность» и условия для жизни.
По данным издания, правительство ОАЭ собирается списать $98 млн. Специальная комиссия уже достигла соглашения с 13 коммерческими банками. Газета.Ru
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