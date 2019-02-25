Электронные права в РФ могут ввести уже в 2020 году

09:20 Источник: Известия

Электронные права в России планируется ввести уже в 2020 году, техническая система для этого готова. Об этом 25 февраля сообщил начальник ГИБДД России Михаил Черников.

Предполагается, что электронные документы позволят бороться с поддельными водительскими удостоверениями, а также помогут не допустить использования одних прав несколькими водителями.

Глава ГИБДД отметил, что после введения таких прав водители смогут не носить с собой свидетельства о регистрации автомобиля или бумажную версию документа. Известия

