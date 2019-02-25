Электронные права в РФ могут ввести уже в 2020 году
09:20 25.02.2019 Источник: Известия
Электронные права в России планируется ввести уже в 2020 году, техническая система для этого готова. Об этом 25 февраля сообщил начальник ГИБДД России Михаил Черников.
Предполагается, что электронные документы позволят бороться с поддельными водительскими удостоверениями, а также помогут не допустить использования одних прав несколькими водителями.
Глава ГИБДД отметил, что после введения таких прав водители смогут не носить с собой свидетельства о регистрации автомобиля или бумажную версию документа. Известия
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