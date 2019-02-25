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Большинство населения Окинавы выступило против военной базы США

09:32 25.02.2019 Источник: Российская газета

Подавляющее большинство жителей японской префектуры Окинава выступили против сохранения на территории региона авиабазы корпуса морской пехоты США Футэмма.

По результатам проведенного на Окинаве референдума, против сохранения американского военного объекта выступили 72,2 процента жителей префектуры (более 434 тысяч человек - прим. "РГ") при явке в 52,48 процента, передает телерадиокомпания NHK. При этом согласились с существованием американского военного объекта 19,1 процента или около 114 тысяч человек. Воздержались от высказывания своего мнения или не смогли определиться - 8,8 процента участников, что составило порядка 52 тысяч человек.

Губернатор Окинавы Дэнни Тамаки собирается проинформировать о результатах волеизъявления граждан префектуры премьер-министра Японии Синдзо Абэ и администрацию президента США Дональда Трампа. 

Японское правительство по согласованию с США намерено оставить базу Футэмма в пределах Окинавы, ограничившись переносом объекта из густонаселенного города Гинован в живописное местечко Хэноко. Местные жители и региональные власти выступают против такого решения вопроса. "РГ"

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