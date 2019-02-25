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НОВОСТИ

Российские истребители за минувшую неделю три раза поднимались на перехват

10:05 25.02.2019

За минувшую неделю 15 летательных аппаратов иностранных государств провели воздушную разведки вдоль российских границ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

На разведку отреагировали силы ВКС РФ. В частности, боевые истребители из состава дежурных по ПВО сил три раза поднимались в воздух с целью недопущения нарушения государственной границы России. ТК Звезда

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