Российские истребители за минувшую неделю три раза поднимались на перехват

10:05

За минувшую неделю 15 летательных аппаратов иностранных государств провели воздушную разведки вдоль российских границ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

На разведку отреагировали силы ВКС РФ. В частности, боевые истребители из состава дежурных по ПВО сил три раза поднимались в воздух с целью недопущения нарушения государственной границы России. ТК Звезда

